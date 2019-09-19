2019-09-19T08:56:22+03:00
Политика

Фракция «Единой России» в тюменской областной думе увеличилась

Теперь депутатов-единороссов стало 38
Вадим Бегун
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Фото - ТРО "Единой России".Фото - ТРО "Единой России".
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Во фракцию «Единая Россия» вошел победивший на дополнительных выборах по избирательному округу № 19 Николай Руссу. Таким образом, число членов партии стало 38.

– Николай Руссу написал заявление с просьбой вступить во фракцию, и единороссы одобрили ее единогласно на заседании, – сообщил руководитель «Единой России» Андрей Артюхов.

Напомним, что Единый день голосования в Тюменской области, который был 8 сентября, прошел без нарушений. Победу на довыборах депутата в облдуму одержал Николай Руссу. Он набрал 45,06%, за него проголосовало 6 597 человек.

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