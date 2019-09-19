2019-09-19T09:04:09+03:00
Общество

Тюменка закрылась в своем авто, чтобы его не забрали за коммунальные долги

Женщине пришлось звонить своему возлюбленному
Вадим Бегун
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Тюменка забаррикадировалась в авто, которое хотели забрать за долги. Фото - пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.Тюменка забаррикадировалась в авто, которое хотели забрать за долги. Фото - пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.
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Судебные приставы, автоинспекторы и налоговики провели в Тюмени совместный рейд по выявлению должников. Мероприятие оказалось плодотворным – семь автомобилей были арестованы, оплачено 320 тысяч долгов. Но не все хотели платить по счетам: так, одна тюменка даже забаррикадировалась в своей машине, чтобы не платить за комуслуги.

– Пришлось объяснять должнице, что она вправе предоставить иное имущество, на которое мы могли бы взыскать, но та вызвала своего мужчину, который незамедлительно приехал. В итоге вопрос был решен в пользу управляющей компании, а утомленная ситуацией девушка поехала по своим делам, – сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Еще один остановленный должник, на этот раз по алиментам, сказал, что сам разберется со своей бывшей женой. Оказалось, что экс-супруга и двое детей проживают вместе с ним в одной квартире, мужчина участвует в их жизни и воспитании, однако алименты не платит. Другому тюменцу, который также не выплачивает алименты троим детям, пришлось добираться домой пешком: его автомобиль «Киа Рио» увезли на штраф стоянку, а его самого доставили в Ленинский районный суд, чтобы вынести постановление об административном наказании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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