Тюменка закрылась в своем авто, чтобы его не забрали за коммунальные долги
Судебные приставы, автоинспекторы и налоговики провели в Тюмени совместный рейд по выявлению должников. Мероприятие оказалось плодотворным – семь автомобилей были арестованы, оплачено 320 тысяч долгов. Но не все хотели платить по счетам: так, одна тюменка даже забаррикадировалась в своей машине, чтобы не платить за комуслуги.
– Пришлось объяснять должнице, что она вправе предоставить иное имущество, на которое мы могли бы взыскать, но та вызвала своего мужчину, который незамедлительно приехал. В итоге вопрос был решен в пользу управляющей компании, а утомленная ситуацией девушка поехала по своим делам, – сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.
Еще один остановленный должник, на этот раз по алиментам, сказал, что сам разберется со своей бывшей женой. Оказалось, что экс-супруга и двое детей проживают вместе с ним в одной квартире, мужчина участвует в их жизни и воспитании, однако алименты не платит. Другому тюменцу, который также не выплачивает алименты троим детям, пришлось добираться домой пешком: его автомобиль «Киа Рио» увезли на штраф стоянку, а его самого доставили в Ленинский районный суд, чтобы вынести постановление об административном наказании.
ИСТОЧНИК KP.RU