Дорогу к тюменскому аэропорту закроют на целый день
В Тюмени в предстоящее воскресенье, 22 сентября, автомобильное движение по участку дороги Рощино-Тюмень будет закрыто. Это вынужденная мера: здесь будет производиться установка рамной конструкции у пешеходного перехода в районе Государственного аграрного университета.
– Работы на участке продлятся с 8 до 18 часов. Проезд к Рощино и обратно из аэропорта в город можно осуществить через улицу Владимира Полякова, – рассказали в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.
Схема предоставлена ГУС ТО.
В ведомстве попросили водителей заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения и заблаговременно выезжать по заданному маршруту.
ИСТОЧНИК KP.RU