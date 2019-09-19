Дорогу к тюменскому аэропорту закроют на целый день

СЕГОДНЯ 08:08 2019-09-19T08:08:31+03:00

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В Тюмени в предстоящее воскресенье, 22 сентября, автомобильное движение по участку дороги Рощино-Тюмень будет закрыто. Это вынужденная мера: здесь будет производиться установка рамной конструкции у пешеходного перехода в районе Государственного аграрного университета.

– Работы на участке продлятся с 8 до 18 часов. Проезд к Рощино и обратно из аэропорта в город можно осуществить через улицу Владимира Полякова, – рассказали в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

Схема предоставлена ГУС ТО.

В ведомстве попросили водителей заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения и заблаговременно выезжать по заданному маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU