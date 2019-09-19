2019-09-19T07:45:44+03:00
Происшествия

Сказал, что нашел: тоболяк получил условный срок за незаконный оборот наркотиков

Мужчина знает все городские тайники
Вадим Бегун
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Тоболяк рассказал полицейским, что нашел наркотики на улице. Фото - pixabay.com.Тоболяк рассказал полицейским, что нашел наркотики на улице. Фото - pixabay.com.
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В Тобольске назначено наказание 42-летнему местному жителю. 43-летний мужчина обвиняется в незаконном обороте наркотиков.

Мужчина был задержан 2 июня. Его доставили в служебное помещение полиции для проведения личного досмотра и обнаружили у него сверток с неизвестным порошком. Результаты проведенного исследования показали, что изъятое – наркотическое средство общей массой 1,177 грамма, что является значительным размером.

– По словам мужчины, наркотики в виде «закладки» он нашел на улице возле своего дома, так как употребляет их и знает места, где могут быть тайники. В ходе расследования уголовного дела вина мужчины была полностью доказана, – рассказала пресс-секретарь Тюменского ЛО МВД на транспорте Ольга Гультяева.

Она также добавила, что в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. По результатам рассмотрения Тобольский городской суд признал мужчину виновным и назначил условное осуждение сроком на 1 год с испытательным сроком в 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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