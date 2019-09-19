Мед, мясо и молоко пытались незаконно провезти казахстанцы в Тюменскую область

СЕГОДНЯ 07:00 2019-09-19T07:00:27+03:00

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Более шести тонн грузов проконтролировали инспекторы Россельхознадзора на автодороге Ишим-Петропавловск. Как оказалось, не все они перевозятся по правилам.

– Партии продукции следовали автомобильным транспортом с территории Республики Казахстан. При этом были пресечены семь попыток незаконного ввоза животноводческих грузов: около 720 килограммов продукции – меда, молочной продукции, мяса птицы и мясных полуфабрикатов – перевозились без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их безопасность в ветеринарно-санитарном отношении. Согласно требованиям решения Комиссии Таможенного союза, вся ввезенная с нарушениями продукция возвращена в соседнюю республику, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что перевозчики были привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU