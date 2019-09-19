2019-09-19T05:40:25+03:00
Общество

На улице Водопроводной в Тюмени погаснут несколько светофоров

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
Поделиться:
На Водопроводной в Тюмени обесточат светофоры.На Водопроводной в Тюмени обесточат светофоры.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 9 сентября, погаснут некоторые светофоры.

Так, с 9.00 до 12.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Водопроводной и Советской, Водопроводной и Хохрякова, в районе дома № 53 по улице Хохрякова, на пересечении улиц Первомайской и Хохрякова.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мед, мясо и молоко пытались незаконно провезти казахстанцы в Тюменскую область
Тюменка попалась на уловки мошенников, решив купить валенки в соцсетях
Погода на 19 сентября в Тюмени: ожидается сильный дождь
Тюменских учителей научат правильно проводить уроки национальной технологической инициативы
В Тюменской области построят инновационный завод по производству тампонажных смесей
В тюменской колонии, где два года назад повесился человек, нашли нарушения
II Всероссийский театральный фестиваль сказки «Конек-Горбунок» открылся в Тобольске балетом
«Очень плохо сейчас»: в Тюмени стая псов растерзала домашних животных
Тюменские таланты смогут выступить на одной сцене с кумирами молодежи
Схватил купленную скороводу, угрожая убить: тюменец остался недоволен растратами любимой
В Тюмени задержан насильник: полиция ищет пострадавших
Итальянцы привезут в Тюмень балет «Анна Каренина»
В тюменском аэропорту уничтожили десять килограммов укропа и орехов
Тюменские подростки стали вдвое чаще совершать тяжкие преступления
Возможен град: МЧС предупредило тюменцев о приближающейся непогоде
В Тобольске подадут тепло в дома 19 сентября
Мигранты крали из тюменских супермаркетов одежду и продавали ее в интернете
Был в одних трусах: тюменский бизнесмен нагишом пытался угнать грузовик
Тюменец проиграл в казино украденные у местной газеты 36 миллионов рублей
Очевидцы сообщили о массовой драке у тюменского «Сити Молла»
В интернете появилось фото мужчины, ограбившего в Тюмени банк