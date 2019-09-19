На улице Водопроводной в Тюмени погаснут несколько светофоров

СЕГОДНЯ 05:40 2019-09-19T05:40:25+03:00

На Водопроводной в Тюмени обесточат светофоры. Фото: Вадим Бегун

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге

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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 9 сентября, погаснут некоторые светофоры.

Так, с 9.00 до 12.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Водопроводной и Советской, Водопроводной и Хохрякова, в районе дома № 53 по улице Хохрякова, на пересечении улиц Первомайской и Хохрякова.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU