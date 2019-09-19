Погода на 19 сентября в Тюмени: ожидается сильный дождь

СЕГОДНЯ 05:00 2019-09-19T05:00:44+03:00

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Сегодня, 19 сентября, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Сильный дождь, который начнется во второй половине дня, к вечеру должен ослабнуть.

Температура воздуха ночью составит +8, +9 градусов, днем потеплеет до 11 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +12. Вечером столбик термометра опустится до отметки +7 градусов. В этот день ожидается юго-западный ветер 1-5 метров в секунду.

В этот день почитается память архистратига Михаила. С 19 сентября начинались Михайловские заморозки по утрам: «Михаил заморозком землю прихватил». В старину наши предки зиму определяли по осиновым листьям: если они ложатся лицом вверх – к студеной зиме, изнанкой кверху – зима будет теплой, а если и так и сяк – то зима умеренная будет.

ИСТОЧНИК KP.RU