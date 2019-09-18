Был в одних трусах: тюменский бизнесмен нагишом пытался угнать грузовик

СЕГОДНЯ 10:59 2019-09-18T10:59:33+03:00

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В Тюмени индивидуальный предприниматель после обильного возлияния пытался угнать грузовик. Инцидент произошел накануне, 17 сентября, около 5.30. Владелец автомобиля сам позвонил полицейским с сообщением о попытке угона.

– Стражи правопорядка на месте задержали 27-летнего индивидуального предпринимателя и доставили в отдел полиции. В ходе работы дознаватели установили, что молодой мужчина возвращался с вечеринки в состоянии алкогольного опьянения. При этом он был одет лишь в нижнее белье. Подозреваемый обратил внимание на припаркованный грузовой автомобиль. Разбив стекло, воспользовавшись оставленными в замке зажигания ключами, злоумышленник попытался угнать транспортное средство, чтобы в тепле добраться до дома, однако реализовать свой план ему не удалось, – рассказали пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Теперь предпринимателю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU