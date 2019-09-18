Начала громко кричать: тюменец со шприцом напал на сотрудницу микрокредитной организации
В Тюмени мужчина прямо в офисе угрожал сотруднице микрокредитной организации шприцом, предприняв попытку похитить деньги предприятия. Инцидент произошел накануне, 17 сентября, около 20.00.
– Мужчина, находясь в офисе фирмы, угрожал менеджеру организации шприцом, требуя отдать при этом все имеющиеся в кассе денежные средства. Сотрудница не выполнила требований злоумышленника, начала громко кричать и звать на помощь. Подозреваемый поспешил покинуть офис компании, после чего женщина сразу обратилась в полицию, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.
Она добавила, что задержать злоумышленника удалось по горячим следам неподалеку от места преступления. Им оказался безработный 31-летний тюменец. По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.
Напомним, в этот же день вооруженный мужчина в маске совершил ограбление банка в Тюмени. На место преступления выезжали начальники городской и областной полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU