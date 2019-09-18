2019-09-18T09:22:41+03:00
Происшествия

Начала громко кричать: тюменец со шприцом напал на сотрудницу микрокредитной организации

Очередная попытка ограбления финучреждения в областной центре, на этот раз неудачная
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменец попытался ограбить микрокредитную организацию со шприцом. Фото - pixabay.com.Тюменец попытался ограбить микрокредитную организацию со шприцом. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюмени мужчина прямо в офисе угрожал сотруднице микрокредитной организации шприцом, предприняв попытку похитить деньги предприятия. Инцидент произошел накануне, 17 сентября, около 20.00.

– Мужчина, находясь в офисе фирмы, угрожал менеджеру организации шприцом, требуя отдать при этом все имеющиеся в кассе денежные средства. Сотрудница не выполнила требований злоумышленника, начала громко кричать и звать на помощь. Подозреваемый поспешил покинуть офис компании, после чего женщина сразу обратилась в полицию, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Она добавила, что задержать злоумышленника удалось по горячим следам неподалеку от места преступления. Им оказался безработный 31-летний тюменец. По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Напомним, в этот же день вооруженный мужчина в маске совершил ограбление банка в Тюмени. На место преступления выезжали начальники городской и областной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В тюменском аэропорту уничтожили десять килограммов укропа и орехов
Тюменские подростки стали вдвое чаще совершать тяжкие преступления
Возможен град: МЧС предупредило тюменцев о приближающейся непогоде
В Тобольске подадут тепло в дома 19 сентября
Мигранты крали из тюменских супермаркетов одежду и продавали ее в интернете
Был в одних трусах: тюменский бизнесмен нагишом пытался угнать грузовик
Тюменец проиграл в казино украденные у местной газеты 36 миллионов рублей
Очевидцы сообщили о массовой драке у тюменского «Сити Молла»
В интернете появилось фото мужчины, ограбившего в Тюмени банк
Мама «сидела» в телефоне: подросток спас тонущего в тюменском фонтане мальчика
Счастливые часов не наблюдают: приставы выдворили из страны африканца, прилетевшего к тюменке
Тюменец украл устройство для проверки билетов и пользовался им как смартфоном
Тюменскую птицефабрику оштрафовали на 50 тысяч рублей за порчу земли
Помахала рукой: тюменскую пенсионерку, блуждавшую в лесу двое суток, нашли добровольцы
Тюменка вырвала из рук соседки сумку и убежала домой
В Тюмени автобусам №52, 65 и 76 добавят остановки
Погода на 18 сентября в Тюмени: пасмурно, но без осадков
В Тюмени обсудят меры господдержки в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»
В Тюмени рядом с аквапарком полыхает строящееся здание
Тюменские прокуроры обсудили долги «СибНАЦа» перед своими работниками
В Тюменской области осудят заключенных, избивших охранников в СИЗО
Замначальника тюменской колонии оштрафовали за задолженность по госконтрактам
Схватил за шею, стал душить: тюменец чуть не убил любимую, вернувшуюся с попойки
Тюменка взяла в долг деньги и соврала, что не оформляла займ
Не могла поднести ложку ко рту: тюменские врачи провели пожилой пациентке уникальную операцию
Тюменские коммунальщики завершили монтаж теплотрасс в заречной части города
«Хоть бы не поймали»: тюменцы сочувствуют мужчине, который сегодня ограбил банк
В Тюменской области торжественно захоронят останки солдата ВОВ