2019-09-18T08:59:55+03:00
Общество

Мама «сидела» в телефоне: подросток спас тонущего в тюменском фонтане мальчика

О герое люди узнали из социальных сетей
Вадим Бегун
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11-летний тюменец спас тонущего в фонтане мальчика. Фото - соцсети.11-летний тюменец спас тонущего в фонтане мальчика. Фото - соцсети.
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Одиннадцатилетний тюменец Степан Масловский спас жизнь ребенку. Подросток вытащил упавшего в фонтан на набережной мальчика.

«В то время, когда мама маленького ребенка «сидела» в своем телефоне, ее малыш бегал по бордюру фонтана и упал в него. Степа отреагировал мгновенно. Схватил ребенка и вытащил из воды», – так описывают геройский поступок юного спасателя очевидцы в социальных сетях. Они утверждают, что Степан не услышал слова благодарности от матери: она лишь спросила, есть ли в его телефоне приложение «Яндекс.Такси».

Позже стало известно, что юноша играет за МФК «Тюмень» и учится в 69-й школе. Кстати, администрация образовательного учреждения отмечает, что Степан – очень способный и активный ребенок, который не стоит на месте, а развивается и стремится достичь своих целей. Глава школы подчеркнула, что очень рада тому, что в учреждении есть ученики с активной жизненной позицией, которые готовы помочь. В самой школе планируют отметить мальчика за его поступок, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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