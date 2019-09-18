Счастливые часов не наблюдают: приставы выдворили из страны африканца, прилетевшего к тюменке

СЕГОДНЯ 08:33 2019-09-18T08:33:54+03:00

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Африканцу, прилетевшему из Туниса в Тюмень к девушке, пришлось возвращаться на родину спустя полтора месяца из-за нарушений сроков пребывания. На его счастье, тюменка «рванула» вместе с ним.

Иностранца с просроченной однократной визой на улицах областного центра остановили сотрудники полиции. Они и выяснили, что все допустимые сроки пребывания закончились, что значит только одно: африканец нарушил режим.

– Изъясняясь на арабском через телефонный переводчик, он сообщил стражам порядка, что за временем не следил, и жил, как человек Мира. Это не спасло его от протокола. Позже Ленинский районный суд признал иностранного гражданина виновным. Теперь человека Мира ждет наложение штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ. Что интересно, девушка безоговорочно оплатила штраф за своего молодого человека, ведь она приняла решение лететь за ним в Шарджу, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

На сегодняшний день известно, что иностранный гражданин уже покинул пределы Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU