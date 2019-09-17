СЕГОДНЯ 20:51 2019-09-17T20:51:49+03:00

В Тюмени обсудят меры господдержки в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» Фото: Татьяна Коркина

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Межрегиональное совещание для всех субъектов УФО, посвящённое целям, порядку, условиям, механизмам и срокам реализации меры государственной поддержки состоится в Тюмени 20 сентября в 12 часов по адресу: ул. Советская, 61, зал заседаний (2 этаж). Мероприятие состоится по инициативе Российского фонда развития информационных технологий.

Реализация этой меры государственной поддержки осуществляется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Ответственный за проведение совещания – департамент информатизации Тюменской области. В совещании приглашают принять участие представители региональных органов власти, ИТ-бизнес-сообществ, потенциальных получателей мер государственной поддержки и СМИ.

Также участие в совещании примут представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, государственной корпорации развития ВЭБ.РФ и иных операторов мер государственной поддержки.

КОНКРЕТНО

Что планируется на совещании:

- презентация РФРИТ. Представители фонда расскажут о поддержке проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий;

- презентация подачи заявки через портал в реальном времени;

- презентации иных мер поддержки;

- ответы на вопросы участников.

Для того, чтобы принять участие в совещании, необходимо до 18 сентября пройти предварительную регистрацию на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU