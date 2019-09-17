В Тюмени обсудят меры господдержки в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»
Межрегиональное совещание для всех субъектов УФО, посвящённое целям, порядку, условиям, механизмам и срокам реализации меры государственной поддержки состоится в Тюмени 20 сентября в 12 часов по адресу: ул. Советская, 61, зал заседаний (2 этаж). Мероприятие состоится по инициативе Российского фонда развития информационных технологий.
Реализация этой меры государственной поддержки осуществляется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Ответственный за проведение совещания – департамент информатизации Тюменской области. В совещании приглашают принять участие представители региональных органов власти, ИТ-бизнес-сообществ, потенциальных получателей мер государственной поддержки и СМИ.
Также участие в совещании примут представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, государственной корпорации развития ВЭБ.РФ и иных операторов мер государственной поддержки.
КОНКРЕТНО
Что планируется на совещании:
- презентация РФРИТ. Представители фонда расскажут о поддержке проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий;
- презентация подачи заявки через портал в реальном времени;
- презентации иных мер поддержки;
- ответы на вопросы участников.
Для того, чтобы принять участие в совещании, необходимо до 18 сентября пройти предварительную регистрацию на сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU