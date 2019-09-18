СЕГОДНЯ 08:10 2019-09-18T08:10:08+03:00

Тюменец украл устройство для проверки билетов и пользовался им как смартфоном. Фото - Тюменское ЛО МВД России на транспорте.

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Местный житель во время стоянки поезда сообщением «Новый Уренгой-Казань» на станции Тюмень похитил из купе проводников устройство, необходимое для проверки поездных билетов. В дальнейшем он использовал его как смартфон, но недолго.

– Сотрудница вагона оставила на несколько минут устройство без присмотра. Этим и воспользовался злоумышленник. Полицейские провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого в краже мужчину. Им оказался пассажир поезда, 52-летний житель города Заводоуковска, – рассказала пресс-секретарь Тюменского ЛО МВД России на транспорте Ольга Гультяева.

Она также добавила, что устройство контроля было изъято, а в отношении похитителя возбуждено уголовное дело. Позже суд признал виновным подозреваемого и назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 11 месяцев с удержанием ежемесячно в доход государства 10% заработка.

ИСТОЧНИК KP.RU