2019-09-18T06:20:31+03:00
Происшествия

Тюменка вырвала из рук соседки сумку и убежала домой

По факту грабежа было возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменка вырвала сумку из рук соседки прямо в подъезде и скрылась за дверями своей квартиры. Фото - pixabay.com.Тюменка вырвала сумку из рук соседки прямо в подъезде и скрылась за дверями своей квартиры. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени местная безработная жительница ограбила свою соседку. Преступление она совершила прямо в подъезде дома.

В дежурную часть отдела полиции № 6 областного центра с заявлением о грабеже обратилась местная жительница. Выяснилось, что в момент совершения нападения потерпевшая покидала свой подъезд по месту проживания.

– На первом этаже девушка встретила неизвестную, которая выхватила из ее рук сумку, а затем спешно поднялась на верхние этажи дома. По описаниям злоумышленницы участковый уполномоченный узнал одну из жительниц этого же подъезда. В ходе обыска у подозреваемой была обнаружена похищенная сумка, в которой находилась банковская карта, паспорт и зарядное устройство от мобильного телефона. Таким образом, преступление было раскрыто по горячим следам, похищенное имущество уже возвращено законной владелице, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по Тюменской области Мария Новопашина.

В настоящее время в отношении 24-летней безработной подозреваемой возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до четырех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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