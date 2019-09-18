2019-09-18T05:40:32+03:00
Общество

В Тюмени автобусам №52, 65 и 76 добавят остановки

Произойдет это через 10 дней
Вадим Бегун
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В Тюмени автобусам №52, 65 и 76 добавят остановки.В Тюмени автобусам №52, 65 и 76 добавят остановки.Фото: Вадим Бегун
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С 28 сентября в схему движения межмуниципального маршрута регулярных перевозок № 52, который следует от сквера имени Немцова до улицы жилого комплекса «Москва», включается промежуточный остановочный пункт «Школа №30» (из города).

Также стало известно, что с этого же дня в схемы движения маршрутов № 65 «с/о Степное – ЖК Юбилейный» и № 76 «улица Газопромысловая – РОВД Тюменского района» включаются промежуточные остановочные пункты «улица Колхозная» и «Информационно-библиотечный центр».

– Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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