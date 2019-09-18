Погода на 18 сентября в Тюмени: пасмурно, но без осадков

СЕГОДНЯ 05:00 2019-09-18T05:00:50+03:00

Зонт далеко убирать все же не стоит

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 18 сентября, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью составит +8, +9 градусов, днем потеплеет до 16 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +17. Вечером столбик термометра опустится до отметки +10 градусов. В этот день ожидается юго-западный ветер 1-4 метра в секунду.

18 сентября почитается память преподобного Афанасия Брестского. Погоду в этот день наши предки определяли по рябине: если в лесу ее много – осень будет дождливая, а мало – сухая. Если листья на рябине пожелтели рано, осень будет ранняя и ранняя холодная зима.

ИСТОЧНИК KP.RU