2019-09-18T05:00:50+03:00
Общество

Погода на 18 сентября в Тюмени: пасмурно, но без осадков

Зонт далеко убирать все же не стоит
Вадим Бегун
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В Тюмени пасмурно, но без дождя.В Тюмени пасмурно, но без дождя.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 18 сентября, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью составит +8, +9 градусов, днем потеплеет до 16 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +17. Вечером столбик термометра опустится до отметки +10 градусов. В этот день ожидается юго-западный ветер 1-4 метра в секунду.

18 сентября почитается память преподобного Афанасия Брестского. Погоду в этот день наши предки определяли по рябине: если в лесу ее много – осень будет дождливая, а мало – сухая. Если листья на рябине пожелтели рано, осень будет ранняя и ранняя холодная зима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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