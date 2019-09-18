2019-09-18T07:00:43+03:00
Общество

Помахала рукой: тюменскую пенсионерку, блуждавшую в лесу двое суток, нашли добровольцы

Родственники не смогли самостоятельно отыскать женщину
Вадим Бегун
Поделиться:
Доброволец нашел тюменку, которая два дня гуляла по лесу. Фото - пресс-служба Главного управления МЧС по Тюменской области.Доброволец нашел тюменку, которая два дня гуляла по лесу. Фото - пресс-служба Главного управления МЧС по Тюменской области.
Изменить размер текста:

В Тюменской области нашла 57-летняя пенсионерка, ушедшая в лес 14 сентября. Тревожное сообщение поступило о ее дочери из села Першино Уватского района. Родственники пытались самостоятельно ее, но тогда поиски не увенчались успехом.

– Прибыв в село, представители экстренных служб проверили всю имеющуюся информацию, определили зону поиска и объявили сбор добровольцев. Поиски начались в лесном массиве вблизи села с того самого места, где в последний раз женщину встретила ее знакомая. Прочесывали лес и прилегающую дорогу. По одной из версий, женщине, больной диабетом, могло стать плохо, и она не смогла самостоятельно вернуться домой, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Спасатели прочесывали лес в течение суток, однако никаких следов женщины обнаружить не удавалось. Только 16 сентября, когда было принято решение расширить зону поиска и задействовать технику высокой проходимости, пенсионерка нашлась. Один из добровольцев обнаружил тюменку, которая махала ему рукой. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Начала громко кричать: тюменец со шприцом напал на сотрудницу микрокредитной организации
Мама «сидела» в телефоне: подросток спас тонущего в тюменском фонтане мальчика
Счастливые часов не наблюдают: приставы выдворили из страны африканца, прилетевшего к тюменке
Тюменец украл устройство для проверки билетов и пользовался им как смартфоном
Тюменскую птицефабрику оштрафовали на 50 тысяч рублей за порчу земли
Тюменка вырвала из рук соседки сумку и убежала домой
В Тюмени автобусам №52, 65 и 76 добавят остановки
Погода на 18 сентября в Тюмени: пасмурно, но без осадков
В Тюмени обсудят меры господдержки в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»
В Тюмени рядом с аквапарком полыхает строящееся здание
Тюменские прокуроры обсудили долги «СибНАЦа» перед своими работниками
В Тюменской области осудят заключенных, избивших охранников в СИЗО
Замначальника тюменской колонии оштрафовали за задолженность по госконтрактам
Схватил за шею, стал душить: тюменец чуть не убил любимую, вернувшуюся с попойки
Тюменка взяла в долг деньги и соврала, что не оформляла займ
Не могла поднести ложку ко рту: тюменские врачи провели пожилой пациентке уникальную операцию
Тюменские коммунальщики завершили монтаж теплотрасс в заречной части города
«Хоть бы не поймали»: тюменцы сочувствуют мужчине, который сегодня ограбил банк
В Тюменской области торжественно захоронят останки солдата ВОВ