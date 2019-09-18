Помахала рукой: тюменскую пенсионерку, блуждавшую в лесу двое суток, нашли добровольцы

СЕГОДНЯ 07:00 2019-09-18T07:00:43+03:00

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В Тюменской области нашла 57-летняя пенсионерка, ушедшая в лес 14 сентября. Тревожное сообщение поступило о ее дочери из села Першино Уватского района. Родственники пытались самостоятельно ее, но тогда поиски не увенчались успехом.

– Прибыв в село, представители экстренных служб проверили всю имеющуюся информацию, определили зону поиска и объявили сбор добровольцев. Поиски начались в лесном массиве вблизи села с того самого места, где в последний раз женщину встретила ее знакомая. Прочесывали лес и прилегающую дорогу. По одной из версий, женщине, больной диабетом, могло стать плохо, и она не смогла самостоятельно вернуться домой, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Спасатели прочесывали лес в течение суток, однако никаких следов женщины обнаружить не удавалось. Только 16 сентября, когда было принято решение расширить зону поиска и задействовать технику высокой проходимости, пенсионерка нашлась. Один из добровольцев обнаружил тюменку, которая махала ему рукой. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU