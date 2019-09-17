Замначальника тюменской колонии оштрафовали за задолженность по госконтрактам

СЕГОДНЯ 15:00 2019-09-17T15:00:58+03:00

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В Тюмени за несвоевременную оплату выполненных работ по государственным контрактам оштрафован замруководителя исправительного учреждения. Сильно расстраивать такое наказание его не должно: все-таки штраф оказался небольшим.

– В деятельности исправительной колонии вскрыты факты несвоевременного исполнения контрактов по оплате поставленной продукции. Из-за этого учреждение задолжало тринадцати субъектам предпринимательства более 21 миллионов рублей Срок оплаты составлял не более 30 дней с даты приемки товара. В отношении руководителя контрактной службы было возбуждено дело об административном правонарушении. Так, мужчина был оштрафован на 30 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Кроме того, как уточнили в ведомстве, руководителю регионального управления ФСИН было внесено представление об устранении нарушений закона. Погашение задолженности перед предпринимателями прокуратура региона поставила на особой контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU