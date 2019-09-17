Замначальника тюменской колонии оштрафовали за задолженность по госконтрактам
В Тюмени за несвоевременную оплату выполненных работ по государственным контрактам оштрафован замруководителя исправительного учреждения. Сильно расстраивать такое наказание его не должно: все-таки штраф оказался небольшим.
– В деятельности исправительной колонии вскрыты факты несвоевременного исполнения контрактов по оплате поставленной продукции. Из-за этого учреждение задолжало тринадцати субъектам предпринимательства более 21 миллионов рублей Срок оплаты составлял не более 30 дней с даты приемки товара. В отношении руководителя контрактной службы было возбуждено дело об административном правонарушении. Так, мужчина был оштрафован на 30 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Кроме того, как уточнили в ведомстве, руководителю регионального управления ФСИН было внесено представление об устранении нарушений закона. Погашение задолженности перед предпринимателями прокуратура региона поставила на особой контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU