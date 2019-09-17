2019-09-17T15:25:24+03:00
Происшествия

В Тюменской области осудят заключенных, избивших охранников в СИЗО

Трое мужчин пытались сбежать из следственного изолятора
Вадим Бегун
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В СИЗО Заводоуковска осужденные напали на охранников. Фото предоставлено СК по Тюменской области.В СИЗО Заводоуковска осужденные напали на охранников. Фото предоставлено СК по Тюменской области.
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В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего, 43-летнего и 25-летнего обвиняемых. Трое мужчин избили своих конвоиров и пытались совершить побег из следственного изолятора.

– Обвиняемые были доставлены в следственный изолятор, расположенный в городе Заводоуковске, для дальнейшего этапирования. Во время прогулки они напали на двух сотрудников УФСИН, сопровождавших их. Один из мужчин захватил и сдавил шею конвоиру, а затем ударил его несколько раз по лицу металлической ложкой. Второй обвиняемый преградил путь другому сотруднику изолятора, которой побежал на выручку коллеге, и ударил его в область предплечья. Третий также ударил одного из правоохранителей кулаком в руку. Ему удалось завладеть ключами от дверей, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Открыть дверь преступники так и не смогли: их действия пресечены сотрудниками СИЗО. В ведомстве сообщили, что следователи уже собрали достаточную доказательственную базу. Далее уголовное дело будет направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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