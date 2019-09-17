Схватил за шею, стал душить: тюменец чуть не убил любимую, вернувшуюся с попойки

СЕГОДНЯ 14:37 2019-09-17T14:37:20+03:00

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В Ялуторовскую полицию обратилась 39-летняя местная жительница. Женщина рассказала страшную историю о том, как ее сожитель угрожал ей убийством.

– В тот вечер потерпевшая вернулась домой от знакомых, где употребляла спиртные напитки, чем вызвала недовольство главы семьи. Схватив женщину за шею, разгневанный мужчина стал ее душить, высказывая угрозы убийством. Высвободившись от рук нападающего, она позвонила в полицию. Кстати, в этом году 32-летний ялуторовчанин уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что за угрозу убийством в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Ялуторовчанин может лишиться свободы на срок до двух лет.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюменской области мужчина чуть не задушил пасынка, угрожая убийством. Мужчине также грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU