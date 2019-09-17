Тюменка взяла в долг деньги и соврала, что не оформляла займ

СЕГОДНЯ 14:14 2019-09-17T14:14:22+03:00

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В Тюменской области 22-летняя девушка обратилась в полицию, сообщив стражам порядка, что неожиданно для себя стала должницей микрофинансовой организации. Она стала утверждать, что никакой займ она не оформляла.

– Девушка рассказала, что в августе получила уведомление от кредитного учреждения, где она упоминалась как должник – якобы в феврале неизвестный оформил займ на ее имя. По ее словам, никаких денег она не получала, договор не заключала, а паспорт и банковскую карту не теряла и не передавала посторонним. Однако в ходе проверки полицейские выяснили, что девушка сообщила ложную информацию. Она сама оформила займ, но выплачивает его не собиралась, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По факту заведомо ложного доноса было возбуждено уголовное дело. Девушке грозит до двух лет лишения свободы, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU