2019-09-17T13:25:55+03:00
Общество

Тюменские коммунальщики завершили монтаж теплотрасс в заречной части города

Подача горячей воды уже восстановлена
Вадим Бегун
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В заречной части Тюмени отремонтировали трубопровод. Фото предоставлено УСТЭК.В заречной части Тюмени отремонтировали трубопровод. Фото предоставлено УСТЭК.
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В Тюмени закончены работы по монтажу тепловой сети в районе дома №4 по Заречному проезду. Испытания новой теплотрассы проведены успешно, и жители тринадцати домов вновь могут пользоваться горячей водой.

– Заречная часть областного центра отличается высоким уровнем грунтовых вод. Это обстоятельство сокращает срок службы инженерных коммуникаций, проложенных под землей. Поэтому потребовалось обеспечение дополнительных мер по регулярной откачке воды из траншеи. Новые трубы проложены в железобетонных, предварительно гидроизолированных каналах, предназначенных для дополнительной защиты от поступающей воды, – рассказали в пресс-службе УСТЭК.

В компании добавили, в заречной части города заменено более 900 метров теплотрасс. Диаметр магистральной сети увеличен с 400 до 600 миллиметров, что улучшит пропускную способность трубопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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