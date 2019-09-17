2019-09-17T12:42:53+03:00
Общество

В Тюменской области торжественно захоронят останки солдата ВОВ

Боец вернется домой спустя более 75 лет
Вадим Бегун
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Солдат ВОВ "вернулся" в Тобольский район спустя 75 лет. Фото - Тюменский областной поисковый центр.Солдат ВОВ "вернулся" в Тобольский район спустя 75 лет. Фото - Тюменский областной поисковый центр.
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Солдат Великой Отечественной войны Назыр Баязитов «вернется» домой. В четверг, 19 сентября, на площади Памяти в Тюмени состоится торжественная церемония передачи останков красноармейца для погребения на малой родине.

Останки красноармейца были обнаружены 30 июня этого года при проведении полевых работ отрядом «Горячий снег» в Колпинском районе Санкт-Петербурга. По вкладышу из медальона удалось установить личность бойца: уроженец Тобольского района Баязитов Назыр Басирович, красноармеец, 1906 года рождения, был призван Байкаловским военкоматом Омской области.

– Были найдены родные солдата. Так, на церемонию передачи останков в Тюмень приедут внуки Альфия Раисовна Хабибуллина и Ринад Раисович Баязитов, правнуки и племянники, – рассказали в Тюменском областном поисковом центре, добавив, что после передачи останков в 12.30 в Тобольском районе состоится торжественно-траурная церемония погребения солдата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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