Веление времени: в Тюмени увеличат число платных парковок

СЕГОДНЯ 11:50 2019-09-17T11:50:13+03:00

В городской администрации утверждают, что без такой меры не обойтись

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В Тюмени разработан проект создания единого парковочного пространства. Планируемое итоговое количество парковочных мест, переводимых на платный режим, составит около пяти тысяч машино-мест.

По информации пресс-службы администрации города Тюмени, что на сегодняшний день в областном центре передвигаются порядка трехсот тысяч легковых автомобилей. Если их поставить в один ряд, то цепочка растянется на 926 километров. Для 100 тысяч авто нужно построить 500-этажную парковку или 166 трехэтажных зданий.

– Вводить платные парковки в центре города – это требование времени. Тем более что плата за них идет на благоустройство города. Вы знаете, что для решении транспортной проблемы активно развивается общественный транспорт, улично-дорожная сеть, используется интеллектуальная система организации дорожного движения, – сообщили в ведомстве.

Там также добавили, что во всех городах, где на сегодняшний день существуют примеры успешного решения проблем транспортных пробок, не смогли обойтись без запрета на въезд в центр города личных автомобилей и введения платных парковок.

ИСТОЧНИК KP.RU