2019-09-17T11:20:10+03:00
Здоровье

Тюменцев приглашают в торговые центры, чтобы провериться на онкологию

Теперь в ТРЦ можно измерить давление
Вадим Бегун
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Тюменцам прямо в ТРЦ проверят давление.Тюменцам прямо в ТРЦ проверят давление.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени в предстоящую субботу, 21 сентября, состоится день активных профилактических действий по раннему выявлению рака головы и шеи. С 12.00 до 17.00 посетители торгово-развлекательного центра «Кристалл» смогут пройти исследование на онкологию.

Врачи-онкологи «Медицинского города» прямо в ТРЦ сделают тюменцам флюорографию, измерят артериальное давление. Также у местных жителей есть возможность сдать тесты на ВИЧ-инфекцию и выявление уровня стресса.

Также стало известно, что в рамках Дня борьбы с меланомой в поликлинике Медицинского города специалисты проведут профилактический осмотр, необходимое обследование и проконсультируют пациентов. По информации медучреждения, при себе нужно иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС. Прием абсолютно бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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