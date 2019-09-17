2019-09-17T10:06:33+03:00
Общество

Тюменская область стала рекордсменом по числу участников всероссийского ИТ-диктанта

Наивысший результат показали более 200 человек
Вадим Бегун
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Тюменцы лучше всех справились с вопросами на ИТ-диктанте.Тюменцы лучше всех справились с вопросами на ИТ-диктанте.Фото: Виктория Аввакумова
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Тюменская область – рекордсмен по числу прошедших тестирование в рамках всероссийского ИТ-диктанта. В нем приняли участие 11 679 человек.

Из всех участников на все вопросы удалось ответить 211 тюменцам. На втором месте – омичи (88), тройку замыкают представители Курской области (75).

- В прошлом году нами была придумана идея проведения акции, приуроченной к Дню программиста. Что такое ИТ-диктант? Это очень быстрое тестирование себя на знание компьютерных технологий. Они отражают уровень соответствия тебя применяемым вокруг технологиям. Мы поняли, что это хороший формат с точки зрения легкости его восприятия, – сообщила на брифинге директор Департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич.

Она добавила, что благодаря диктанту есть возможность скорректировать учебные программы в зависимости от ответов граждан. Учеба проходит в рамках программы «Расширяя горизонты».

Отметим, что образовательная акция «ИТ-диктант» является одним из инструментов повышения уровня цифровизации граждан, заложенных в программу регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», реализуемого на территории Тюменской области в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

ИСТОЧНИК KP.RU

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