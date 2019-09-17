2019-09-17T10:56:16+03:00
Происшествия

Тоболяк еле унес ноги от разъяренного собутыльника с арматурой

Мужчины всю ночь распивали спиртное
Вадим Бегун
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В Тобольске пьяный мужчина избил арматурой своего собутыльника.В Тобольске пьяный мужчина избил арматурой своего собутыльника.
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Тобольские полицейские задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. После ночи обильных возлияний мужчина ударил своего собутыльника арматурой по голове так, что 39-летнему пострадавшему пришлось обратились в медицинское учреждение.

– Мужчина ночью распивал спиртные напитки в увеселительном заведении города с незнакомцем. Под утро между тоболяками завязался спор, переросший в словесную перепалку. В результате злоумышленник нанес потерпевшему два удара арматурой по голове. Пострадавший успел убежать, а фигурант скрылся с места происшествия, – рассказали подробности дела в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Стражи порядка задержали 38-летнего подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Тот свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Веселая ночь может для тоболяка вылиться в лишение свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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