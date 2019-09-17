Вложили смысл: тюменские художники расписали трансформаторные подстанции

СЕГОДНЯ 09:18 2019-09-17T09:18:25+03:00

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В Тюмени завершился фестиваль уличных искусств «Морфология улиц. Коллаборация». В рамках мероприятия художники разрисовали стены шести трансформаторных подстанций компании.

Отметим, что «Морфология улиц» – это проект, направленный на преобразование городской среды, для всех, кому небезразличен облик города, кто хочет внести вклад в его внешний вид, сделать интереснее, гармоничнее и ярче.

В каждую из шести работ создатели вложили смысл и символику, вызывающую на диалог с автором. Кстати, СУЭНКО выступает партнером фестиваля уже во второй раз. В 2017 году участники рассказали свои истории горожанам на стенах 10 энергообъектов. В компании, кстати, отмечают, что и дальше будут поддерживать мероприятия, направленные на преображение города. По мнению представителей организации, благодаря подобным проектам Тюмень стала еще красивее.

ИСТОЧНИК KP.RU