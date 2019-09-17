Утяжелил гайками: тюменец пытался перекинуть через забор колонии свертки с наркотиками
Тюменские прокуроры направили в суд уголовное дело в отношении 29-летнего жителя областного центра. Мужчина обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.
– В апреле этого года молодой человек по договоренности с отбывающим наказание осужденным, намеревался перекинуть через ограждение исправительной колонии №1 наркотические средства. Для этого он упаковал наркотики общей массой почти 20 грамм в свертки и утяжелил их металлическими гайками. Ночью 4 апреля мужчину задержали сотрудники полиции по дороге в исправительное учреждение, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В ведомстве также добавили, что наркотические средства были изъяты, а обвиняемый по решению суда заключен под стражу. После утверждения тюменской прокуратурой обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Калининский районный суд города Тюмени для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU