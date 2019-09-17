2019-09-17T09:41:46+03:00
Происшествия

Утяжелил гайками: тюменец пытался перекинуть через забор колонии свертки с наркотиками

По решению суда обвиняемый был заключен под стражу
Вадим Бегун
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Тюменец намеревался перекинуть заключенным наркотики. Фото - pixabay.com.Тюменец намеревался перекинуть заключенным наркотики. Фото - pixabay.com.
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Тюменские прокуроры направили в суд уголовное дело в отношении 29-летнего жителя областного центра. Мужчина обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

– В апреле этого года молодой человек по договоренности с отбывающим наказание осужденным, намеревался перекинуть через ограждение исправительной колонии №1 наркотические средства. Для этого он упаковал наркотики общей массой почти 20 грамм в свертки и утяжелил их металлическими гайками. Ночью 4 апреля мужчину задержали сотрудники полиции по дороге в исправительное учреждение, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что наркотические средства были изъяты, а обвиняемый по решению суда заключен под стражу. После утверждения тюменской прокуратурой обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Калининский районный суд города Тюмени для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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