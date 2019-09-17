2019-09-17T08:55:39+03:00
Происшествия

Тюменец, разъезжавший пьяным за рулем «Инфинити», отправлен в колонию

Мужчина совершал проступок неоднократно
Вадим Бегун
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Тюменец отправился в колонию за неоднократную езду пьяным. Фото - pixabay.com.Тюменец отправился в колонию за неоднократную езду пьяным. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени к реальному уголовному сроку приговорен 34-летний ранее судимый владелец «Инфинити». Мужчина неоднократно садился за руль в состоянии алкогольного опьянения.

– В марте этого года нарушитель был осужден за езду в состоянии опьянения. Тогда ему назначили 240 часов обязательных работ и лишили водительских прав на два с половиной года. Однако водитель не сделал должных выводов для себя. И вечером 15 апреля снова сел за руль иномарки пьяным. В 23.50 его остановили сотрудники ГИБДД на улице Республики. Ему было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался. Тогда было возбуждено новое уголовное дело, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что мужчина проведет в колонии-поселении 8 месяцев и 20 дней. Также он не сможет три года управлять транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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