2019-09-17T08:33:29+03:00
Здоровье

Рост заболеваемости ОРВИ наблюдается в Тюмени

В областном центре идет прививочная кампания
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.В Тюмени наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В Тюмени наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Однако специалисты утверждают, что он характерен для этого времени года.

В основном рост связан с формированием новых организованных коллективов детей. К тому же, в самом регионе по результатам еженедельного мониторинга превышения эпидемических порогов не установлено, случаев гриппа не зарегистрировано.

– В области привито против гриппа более 175 тысяч человек. Всего к эпидсезону гриппа и ОРВИ планируется привить более 670 тысяч тюменцев. Стоит напомнить, что оптимальным временем проведения прививок против гриппа является сентябрь-октябрь, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что прививки населению из групп высокого риска проводятся за счет средств, выделенных из федерального бюджета. Кроме того, ежегодно на закупку вакцин и иммунизацию населения дополнительно привлекаются средства работодателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Акция «Выиграй 30 000 рублей от Золотой Короны в Банке УРАЛСИБ»
Тюменская область стала рекордсменом по числу участников всероссийского ИТ-диктанта
Утяжелил гайками: тюменец пытался перекинуть через забор колонии свертки с наркотиками
Вложили смысл: тюменские художники расписали трансформаторные подстанции
Тюменец, разъезжавший пьяным за рулем «Инфинити», отправлен в колонию
В Тюмени ищут водителя, сбившего мужчину на улице Пархоменко
Школьники Тюмени получили из чая «Каркаде» чистую воду
Пойманный на Пермякова со спайсом тюменец может сесть в тюрьму на десять лет
Тюменцы пришли на выставку оружия, организованную прямо на набережной
В Тюмени автобусу №71 добавят остановку
Погода на 17 сентября в Тюмени: дожди приходят в областной центр
Четыре рабочих места появится в Тюменской области благодаря новому инвестпроекту
К Международному дню пожилых людей в Тюменской области пройдёт масса мероприятий
Лучшую пару года выберут в Тобольске
Тюменца обвиняют в похищении сожительницы и избиении полицейского