Рост заболеваемости ОРВИ наблюдается в Тюмени

СЕГОДНЯ 08:33 2019-09-17T08:33:29+03:00

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В Тюмени наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Однако специалисты утверждают, что он характерен для этого времени года.

В основном рост связан с формированием новых организованных коллективов детей. К тому же, в самом регионе по результатам еженедельного мониторинга превышения эпидемических порогов не установлено, случаев гриппа не зарегистрировано.

– В области привито против гриппа более 175 тысяч человек. Всего к эпидсезону гриппа и ОРВИ планируется привить более 670 тысяч тюменцев. Стоит напомнить, что оптимальным временем проведения прививок против гриппа является сентябрь-октябрь, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что прививки населению из групп высокого риска проводятся за счет средств, выделенных из федерального бюджета. Кроме того, ежегодно на закупку вакцин и иммунизацию населения дополнительно привлекаются средства работодателей.

ИСТОЧНИК KP.RU