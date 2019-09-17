В Тюмени ищут водителя, сбившего мужчину на улице Пархоменко

СЕГОДНЯ 08:10 2019-09-17T08:10:01+03:00

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Тюменские автоинспекторы разыскивают водителя, который накануне, 16 сентября, сбил пешехода на улице Пархоменко, 65. Дорожно-транспортное происшествие произошло в одиннадцатом часу вечера.

– 62-летний мужчина находился на краю проезжей части в зоне видимости пешеходного перехода. Автомобиль задел человека зеркалом и уехал. Водитель ехавшего позади легкового «такси» увидел, что передняя машина вильнула, а когда подъехал, то обнаружил лежащего человека. Он и вызвал на место ДТП экстренные службы, – рассказала пресс-секретарь ГИБДД по Тюменской области.

По предварительным данным, тюменец получил травму ноги. Также стало известно, что у пострадавшего присутствовали признаки алкогольного опьянения.

По камерам видеонаблюдения автоинспекторы установили, что пешехода мог сбить автомобиль «Фольксваген Пассат» темного цвета. Очевидцев ДТП просят позвонить в ГИБДД по телефонам: 291-488, 8 922 263 31 33.

ИСТОЧНИК KP.RU