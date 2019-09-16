2019-09-16T18:59:17+03:00
Экономика

Четыре рабочих места появится в Тюменской области благодаря новому инвестпроекту

Он находится на сопровождении «Инвестиционного агентства Тюменской области»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Четыре рабочих места появится в Тюменской области благодаря новому инвестпроектуЧетыре рабочих места появится в Тюменской области благодаря новому инвестпроекту
Изменить размер текста:

Инвестиционный проект по расширению действующего бизнеса по производству станков для плазменной резки металла реализует компания «Киберстеп». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, главное отличие этих станков – числовое программное управление.

Предприятие занимается производством станков с 2010 года. Их продукт необходим для удовлетворения металлообрабатывающих потребностей российских и зарубежных цехов. Также компания производит и проектирует автоматизированные обрабатывающие комплексы, которые помогают объединить производственные процессы предприятия в полностью замкнутый цикл.

В рамках реализации инвестпроекта организация закупает комплекс для плазменной высокоточной сварки «SBIPMI-350». При помощи новых технологий плазменной сварки можно будет использовать титан в изготовлении продукции. Как итого – повышение прочности узлов, уменьшение веса и придание большей эстетичности.

Как отметил генеральный директор Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Андрей Шальнев, проект находится на их сопровождении, в результате будет создано четыре новых рабочих места.

Целью проекта является увеличение качества соединения элементов готовой продукции для улучшения надежности, повышение производительности, скорости производства, создание новых модификаций продукта, требующих прецизионной сварки. После реализации инвестпроекта скорость выпуска оборудования повысится в 2,5 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К Международному дню пожилых людей в Тюменской области пройдёт масса мероприятий
Лучшую пару года выберут в Тобольске
Тюменца обвиняют в похищении сожительницы и избиении полицейского
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших ипотечных банков
Почти тридцать пожарных тушили дом на улице Смоленской в Тюмени
Тюменское предприятие «кинуло» устроившегося на работу башкирца
В Тюменской области пройдёт форум по развитию и распространению практики добровольчества
Экс-командир тюменского отделения ОМОН осужден за спарринг с новобранцем
Тюменские аграрии намолотили более миллиона тонн зерна
В Тюмени осужден бывший глава управы ЦАО
Сразу четыре предприятия стали резидентами индустриального парка «Богандинский»
Тюменец получил табуреткой по голове при попытке выгнать из дома пьяных гостей
Все лучшее – детям: тюменские таможенники задержали фуру с девятью тоннами поддельных игрушек
Предприятия выплатили тюменцам более полумиллиарда рублей зарплатных долгов
Автоинспекторы поймали 66 пьяных тюменцев за минувшие выходные
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 60 пожаров
Тюменку отправили в колонию на 12 лет за попытку сбыть героин
Более 200 тысяч тюменцев получили налоговые льготы на транспорт
В Тюмени забили первые сваи на месте будущих школ
Лучших папу и маму выбрали в Тюмени
Ночью пьяный мужчина угнал иномарку у тюменской медсестры
Тюменцам с утра пришлось стоять в шестибалльных пробках
В Ишиме внедорожник влетел в торговый контейнер, задавив продавщицу