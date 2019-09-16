СЕГОДНЯ 18:59 2019-09-16T18:59:17+03:00

Четыре рабочих места появится в Тюменской области благодаря новому инвестпроекту

Он находится на сопровождении «Инвестиционного агентства Тюменской области»

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Инвестиционный проект по расширению действующего бизнеса по производству станков для плазменной резки металла реализует компания «Киберстеп». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, главное отличие этих станков – числовое программное управление.

Предприятие занимается производством станков с 2010 года. Их продукт необходим для удовлетворения металлообрабатывающих потребностей российских и зарубежных цехов. Также компания производит и проектирует автоматизированные обрабатывающие комплексы, которые помогают объединить производственные процессы предприятия в полностью замкнутый цикл.

В рамках реализации инвестпроекта организация закупает комплекс для плазменной высокоточной сварки «SBIPMI-350». При помощи новых технологий плазменной сварки можно будет использовать титан в изготовлении продукции. Как итого – повышение прочности узлов, уменьшение веса и придание большей эстетичности.

Как отметил генеральный директор Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Андрей Шальнев, проект находится на их сопровождении, в результате будет создано четыре новых рабочих места.

Целью проекта является увеличение качества соединения элементов готовой продукции для улучшения надежности, повышение производительности, скорости производства, создание новых модификаций продукта, требующих прецизионной сварки. После реализации инвестпроекта скорость выпуска оборудования повысится в 2,5 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU