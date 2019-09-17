Пойманный на Пермякова со спайсом тюменец может сесть в тюрьму на десять лет

СЕГОДНЯ 07:00 2019-09-17T07:00:34+03:00

Молодой человек ранее уже был судим

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В Тюмени на улице Пермякова полицейские для проверки документов остановили молодого человека. Однако помимо паспорта стражи порядка нашли в его карманах спайс.

По информации пресс-службы управления МВД по Тюменской области, гражданин, которого попросили предъявить документы, заметно нервничал. Это и стало причиной настороженности полицейских, которые решили досмотреть подозрительного тюменца.

– В присутствии понятых у 22-летнего ранее судимого безработного тюменца изъят сверток с предполагаемым психотропным веществом. Содержимое свертка направили на исследование. Эксперты-криминалисты установили, что в нем находилось наркотическое средство – «спайс», общей массой около 1,5 граммов. Наркотики задержанный приобрел через интернет и хотел использовать для личного потребления, – сообщили в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, молодому тюменцу грозит десять лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU