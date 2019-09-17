Тюменцы пришли на выставку оружия, организованную прямо на набережной

СЕГОДНЯ 06:20 2019-09-17T06:20:28+03:00

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Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Тюменской области приняли участие в региональной выставке «Служим Отечеству». На набережной бойцы продемонстрировали навыки рукопашного боя, показав отличную физическую подготовку.

Мероприятие началось с показательных выступлений сотрудников силовых структур и спасателей. Более всего присутствующим пришлись по душе впечатляющие удары и разлетающиеся осколки стекла, кирпичей и древесины.

– На смотровых площадках бойцы инженерно-технического отделения отряда мобильного особого назначения рассказали присутствующим о работе взрывотехников и инженеров-саперов спецподразделения. А представители вневедомственной охраны продемонстрировали, как работают экипажи группы задержания, и рассказали об оказании услуг по охране объектов различных форм собственности и о службе в подразделениях, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

Там добавили, что прохожие с интересом разглядывали оружие, примеряли экипировку и интересовались характеристикой спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU