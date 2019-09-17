2019-09-17T08:11:25+03:00
Общество

Школьники Тюмени получили из чая «Каркаде» чистую воду

Ученики воспользовались возможностью «похимичить» в лабораториях
Вадим Бегун
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Тюменским школьникам показали, как их чая получать воду. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Тюменским школьникам показали, как их чая получать воду. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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Тюменские школьники в рамках проекта «Умная Тюмень» посетили четыре лаборатории. Там им показали, как делать из чая чистую воду.

– Ребятам нравятся подобные мероприятия, мы здесь уже не первый раз, за что огромная благодарность организаторам и руководителям проекта. Каждый отметил что-то свое, сделал для себя научное мини-открытие. Так, например, в лаборатории газов Андрей Кривошеев узнал, как устроен воздушный шар и за счет чего он может подниматься в воздух. Роману Рыбицкому запомнилась лаборатория жидкостей, где он узнал, как можно из чая «Каркаде» получить чистую воду. Ибрагиму Магомедову была интересна тема применения индикаторов, – рассказала Анастасия Рыбицкая, методист ЦРТДиЮ «Бригантина».

Отметим, что с этого года проект «Умная Тюмень» обрел постоянное место локации, которым стал детский технопарк «Кванториум» (он находится по адресу: проезд Геологоразведчиков, 6-а).

ИСТОЧНИК KP.RU

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