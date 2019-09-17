Погода на 17 сентября в Тюмени: дожди приходят в областной центр

СЕГОДНЯ 05:00 2019-09-17T05:00:45+03:00

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Сегодня, 17 сентября, в Тюмени утро и день будут облачными, и только вечер порадует ясным небом. Утром будет идти дождь, который к середине дня должен ослабнуть и через некоторое время закончиться.

Температура воздуха ночью составит +8 градусов, днем потеплеет до 14 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +16. Вечером столбик термометра опустится до отметки +10 градусов. В этот день ожидается юго-западный ветер 1-4 метра в секунду.

17 сентября отмечается день памяти иконы Божией Матери, именуемой «Неопалимая Купина». В этот день наши предки на заре ходили слушать последние голоса птиц, улетающих на юг. И следили за воронами: если вороны садятся головами в разные стороны – день будет безветренным, а если в одну, да как можно ближе к стволу дерева – надо ждать ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU