В Тюмени автобусу №71 добавят остановку
Произойдет это через пять дней
В Тюмени автобусу №71 добавят остановку.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:
С 21 сентября в схему движения межмуниципального маршрута регулярных перевозок № 71, который следует от улицы Черемуховой до улицы Московской, включается промежуточный остановочный пункт «Управление ветеринарии». Он расположен на улице Барнаульской в районе дома №77, корпус 3 (в сторону улицы Институтской).
– Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
ИСТОЧНИК KP.RU