2019-09-17T05:40:47+03:00
Общество

В Тюмени автобусу №71 добавят остановку

Произойдет это через пять дней
Вадим Бегун
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В Тюмени автобусу №71 добавят остановку.В Тюмени автобусу №71 добавят остановку.Фото: Вадим Бегун
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С 21 сентября в схему движения межмуниципального маршрута регулярных перевозок № 71, который следует от улицы Черемуховой до улицы Московской, включается промежуточный остановочный пункт «Управление ветеринарии». Он расположен на улице Барнаульской в районе дома №77, корпус 3 (в сторону улицы Институтской).

– Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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