2019-09-16T15:32:19+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших ипотечных банков

Вадим Бегун
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Фото - операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.Фото - операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.
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Банк УРАЛСИБ занял 9 место в рейтинге российских ипотечных банков по размеру ипотечного портфеля на 1.07.2019 года, согласно исследованию портала Банки.ру.

Размер ипотечного портфеля Банка УРАЛСИБ на 1.07.2019 года составил свыше 67 млрд рублей, прирост к аналогичному периоду прошлого года – более 10%.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 сентября 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 553 банкомата, 530 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

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