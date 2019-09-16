Лучшую пару года выберут в Тобольске

СЕГОДНЯ 16:12 2019-09-16T16:12:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тобольске выберут лучшую пару года. В конкурсе могут принять участие молодые семьи, возраст супругов в которых не превышает тридцати пяти лет.

– Конкурс делится на два этапа: заочный и очный. На первом этапе участницы сдают заявку, портфолио «Знакомьтесь, это наша семья…». Также стартует онлайн голосование на «Приз зрительских симпатий». На втором этапе участники представят визитку «Традиции моей семьи», покажут творческий номер «Сибирь творческая», примут участие в музыкальном конкурсе «Песни Тюменского края». Кроме того, молодые семьи ждет задание-сюрприз, – рассказали в пресс-службе администрации города Тобольска.

Там отметили, что заявки и портфолио принимаются до 20 сентября в клубе «Молодая семья» по адресу: 4 микрорайон, строение 55. Кстати, с положением о конкурсе вы можете ознакомиться на сайте комитета по делам молодежи, пройдя по этой ссылке. Финал конкурса пройдет 5 октября в 18.00 в ночном клубе «Чердак».

ИСТОЧНИК KP.RU