2019-09-16T16:12:47+03:00
Общество

Лучшую пару года выберут в Тобольске

Уже стартовал прием заявок на участие в традиционном городском конкурсе
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тобольске назовут лучшую пару года. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.В Тобольске назовут лучшую пару года. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
Изменить размер текста:

В Тобольске выберут лучшую пару года. В конкурсе могут принять участие молодые семьи, возраст супругов в которых не превышает тридцати пяти лет.

– Конкурс делится на два этапа: заочный и очный. На первом этапе участницы сдают заявку, портфолио «Знакомьтесь, это наша семья…». Также стартует онлайн голосование на «Приз зрительских симпатий». На втором этапе участники представят визитку «Традиции моей семьи», покажут творческий номер «Сибирь творческая», примут участие в музыкальном конкурсе «Песни Тюменского края». Кроме того, молодые семьи ждет задание-сюрприз, – рассказали в пресс-службе администрации города Тобольска.

Там отметили, что заявки и портфолио принимаются до 20 сентября в клубе «Молодая семья» по адресу: 4 микрорайон, строение 55. Кстати, с положением о конкурсе вы можете ознакомиться на сайте комитета по делам молодежи, пройдя по этой ссылке. Финал конкурса пройдет 5 октября в 18.00 в ночном клубе «Чердак».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменца обвиняют в похищении сожительницы и избиении полицейского
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших ипотечных банков
Почти тридцать пожарных тушили дом на улице Смоленской в Тюмени
Тюменское предприятие «кинуло» устроившегося на работу башкирца
В Тюменской области пройдёт форум по развитию и распространению практики добровольчества
Экс-командир тюменского отделения ОМОН осужден за спарринг с новобранцем
Тюменские аграрии намолотили более миллиона тонн зерна
В Тюмени осужден бывший глава управы ЦАО
Сразу четыре предприятия стали резидентами индустриального парка «Богандинский»
Тюменец получил табуреткой по голове при попытке выгнать из дома пьяных гостей
Все лучшее – детям: тюменские таможенники задержали фуру с девятью тоннами поддельных игрушек
Предприятия выплатили тюменцам более полумиллиарда рублей зарплатных долгов
Автоинспекторы поймали 66 пьяных тюменцев за минувшие выходные
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 60 пожаров
Тюменку отправили в колонию на 12 лет за попытку сбыть героин
Более 200 тысяч тюменцев получили налоговые льготы на транспорт
В Тюмени забили первые сваи на месте будущих школ
Лучших папу и маму выбрали в Тюмени
Ночью пьяный мужчина угнал иномарку у тюменской медсестры
Тюменцам с утра пришлось стоять в шестибалльных пробках
В Ишиме внедорожник влетел в торговый контейнер, задавив продавщицу