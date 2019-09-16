2019-09-16T14:26:28+03:00
Общество

В Тюменской области пройдёт форум по развитию и распространению практики добровольчества

Мероприятие состоится 25 сентября
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области пройдёт форум по развитию и распространению практики добровольчестваВ Тюменской области пройдёт форум по развитию и распространению практики добровольчества
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Областной центр реабилитации инвалидов организует форум по развитию и распространению практики добровольчества в регионе. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, мероприятие, которое пройдёт 25 сентября в 11 часов в отеле «Ремезов» (конференц-зал «Иртыш»), приурочено к окончанию реализации проекта «Лаборатория успеха». Его основная идея – в привлечении наставников для детей-инвалидов и организация их совместной деятельности.

В форуме примут участие центр внешкольной работы «Дзержинец», Тюменский государственный университет, областной центр реабилитации инвалидов, волонтёры победы, центр профилактики и реабилитации, а также организации, которые работают с волонтёрами. В числе гостей – неравнодушные студенты I и II курсов вузов и ссузов. Во время мероприятия молодые люди узнают о том, как стать волонтёром, где можно получить волонтёрскую книжку и в каких проектах принять участие. Здесь же можно будет записаться в ряды добровольцев.

Проект «Лаборатория успеха» реализуется Областным центром реабилитации инвалидов с 2018 года при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Во время проекта сформировано 20 пар «ребенок-инвалид + наставник», которые вместе приняли участие в мероприятиях, направленных на социализацию и профориентацию детей.

Подробности о проекте можно узнать по телефону: 8 (3452) 43 13 53, доб.118

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что жители региона, участвующие в различных добровольческих проектах, смогут сообщить об этом потенциальному работодателю. С 2020 года систему «Добровольцы России» интегрируют с порталом «Работа в России». На портале содержится более 1 миллиона актуальных вакансий. Их отличительная особенность – в проверке Роструда. Теперь пользователи портала, ищущие работу, смогут увидеть еще одну графу. Она специально предназначена для описания своего опыта по реализации или участию в волонтерских проектах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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