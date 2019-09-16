Тюменские аграрии намолотили более миллиона тонн зерна

СЕГОДНЯ 14:09 2019-09-16T14:09:30+03:00

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Тюменские аграрии намолотили более одного миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, что составляет более 60% от всех засеянных площадей (397 тысяч гектаров). К поздравлениям в адрес работников агропромышленного комплекса обратился и губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам главы региона, 2019 год снова проверил аграриев на прочность – были и засуха, и проливные дожди. Но, как показывает практика, преодолеть негативные проявления и сюрпризы погоды аграриям помогает грамотный подход и многолетний опыт.

- Свою работу вы делаете добросовестно и с высокой самоотдачей. Уже сейчас можно говорить о том, что область полностью обеспечит себя хлебом, семенами и кормами. А впереди еще 40 процентов не обмолоченных полей. Учитывая более высокую, чем в прошлом году урожайность, – это серьезная заявка на получение весомого урожая, - отметил Александр Моор.

Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, на уборке зерновых и зернобобовых культур работают 375 хозяйств. По данным на 16 сентября 2019 урожайность зерновых составила 25,4 центнера с гектара. Ещё 48 предприятий убирают картофель – этот корнеплод собран с 3,5 тысяч гектаров (40% от всех площадей). Валовый сбор – 106817 тонн, урожайность составляет 304 центнера с гектара.

Убирают капусту, свеклу и морковь. В общей сложности 15 сельхозпредприятий убрали уже 345 гектаров площадей (24 процента). При урожайности 387 центнеров с гектара валовый сбор составил 13,3 тысяч тонн, из которых 6 тысяч тонн уже реализовано. Также аграрии приступили к посадке озимых культур под урожай 2020 года, в большинстве районов ведется основная осенняя обработка почвы.

ИСТОЧНИК KP.RU