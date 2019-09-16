В Тюмени осужден бывший глава управы ЦАО

СЕГОДНЯ 13:56 2019-09-16T13:56:38+03:00

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В Тюмени осужден бывший руководитель управы ЦАО Сергей Польянов. Весной 2016 года чиновник обеспечил своей знакомой – руководительнице фирмы – победу в трех конкурсах.

– Для этого глава управы заставил директора другого предприятия, которое имело большие мощности, отозвать заявки на участие в этих конкурсах. Оставшиеся же участники уступали по производственным мощностям лоббируемой чиновником фирме. Поэтому именно с ней в июне 2016 года был заключен договор подряда на 70 миллионов рублей. За победу в конкурсах женщина передала Польянову 88 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что в том же году руководитель управы оказывал содействие еще одной фирме в выигрыше аукциона на поставку и установку на домах Центрального округа 110 адресных указателей. Начальная цена контракта была явно завышена и составила более 4,3 миллионов рублей.

Судом наказал чиновника, запретив ему занимать должности в государственных и муниципальных органах, связанных с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций на срок 4 года.

ИСТОЧНИК KP.RU