2019-09-16T14:43:48+03:00
Общество

Тюменское предприятие «кинуло» устроившегося на работу башкирца

Мужчина обратился в суд за справедливостью
Вадим Бегун
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Тюменская компания уволила башкирца без объяснения причин. Фото - пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.Тюменская компания уволила башкирца без объяснения причин. Фото - пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.
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Мужчина из башкирской глубинки устроился в Тюмени разнорабочим в компанию, которая осуществляет поставки материалов и оборудования для предприятий нефтегазовой отрасли. Думал ли он, что его вдруг ни с того ни с сего уволят?

Несмотря на то, что трудовой договор не был ограничен сроками, однако по истечению некоторого времени башкирца без каких-либо на то причин уволили. После обращения за справедливостью в суд недобросовестного работодателя обязали вернуть своего бывшего сотрудника на прежнее место.

– Приставы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств и постановление об обращении денежных средств со счетов должника. С предприятия взыскали исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей за нарушение сроков, предусмотренных судом, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Только после этого руководитель предприятия восстановил принял отвергнутого работника обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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