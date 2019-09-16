Все лучшее – детям: тюменские таможенники задержали фуру с девятью тоннами поддельных игрушек

СЕГОДНЯ 12:59 2019-09-16T12:59:22+03:00

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Тюменские таможенники выявили две крупные партии контрафакта. Фуры, доверху заполненные поддельными детскими игрушками и предметами одежды, двигались в Екатеринбург, Уфу и Новосибирск.

– В автомобиле, следовавшем из Казахстана, находились товары народного потребления в количестве 918 мест общим весом 19 тонн. Таможенный досмотр показал, что на предметах одежды нанесена символика известных производителей «Nike», «Adidas», «Hello Kitty», «Calvin Klein», «Puma», «Reebok». Кроме того, поддельные игрушки с нанесенной маркировкой «Disney», «My little pony», «L.O.L. surprise», «Hot Wheels», «Avengers» в количестве 22 тысячи единиц водитель должен был доставить из Бишкека в Новосибирск, – рассказали в пресс-служба Тюменской таможни, добавив, что, по официальным оценкам правообладателей товарных знаков, ущерб составил 102 миллиона рублей.

В настоящее время все материалы направлены в органы полиции для принятия процессуального решения. Теперь дальнейшую судьбу поддельных товаров определит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU