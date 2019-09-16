Тюменец получил табуреткой по голове при попытке выгнать из дома пьяных гостей

СЕГОДНЯ 13:22 2019-09-16T13:22:55+03:00

Тюменец получил табуретом по голове от гостей своего отца. Фото - pixabay.com.

Изменить размер текста: A A

В одну из больниц села Армизонское поступил мужчина с сотрясением мозга. Травму головы он получил, пытаясь выпроводить из собственного дома незваных гостей.

– Пока потерпевший спал, его отец с компанией знакомых распивали спиртное в доме. Проснувшись от шума, мужчина стал высказывать свои претензии. Возник конфликт. Один из гостей стал избивать потерпевшего, а затем ударил табуретом по голове, – рассказали подробности в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что полицейские установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался безработный 28-летний армизонец, который признал свою вину. По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчина может сесть в колонию на срок до двух лет.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что тюменец получил ножом в бедро за хвастовство. Неприятный инцидент произошел во время застолья.

ИСТОЧНИК KP.RU