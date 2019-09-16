Предприятия выплатили тюменцам более полумиллиарда рублей зарплатных долгов

СЕГОДНЯ 12:34 2019-09-16T12:34:25+03:00

За восемь месяцев этого года было возбуждено полсотни уголовных дел в отношении нерадивых работодателей

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В Тюменской области выплачена задолженность по заработной плате на сумму более 586 миллионов рублей. Это случилось благодаря совместной работе прокуратуры, инспекции труда, Правительства региона и других ведомств.

За 8 месяцев этого года тюменские прокуроры выявили 3713 нарушений в сфере оплаты труда. Для их устранения внесено 154 протеста, 288 представлений, в суды направлено 1621 иск, объявлено 125 предостережений. Всего к дисциплинарной ответственности было привлечено 227 лиц, к административной – 211, возбуждено 50 уголовных дел.

– АО «Сибстройсервис» только за июль задолжало своим работникам более шести миллионов рублей. Гендиректору предприятия было предложено в кратчайшие сроки ликвидировать долги по зарплате. Позже задолженность была погашена, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, добавив, что по состоянию на 1 сентября на территории региона задолженность по заработной плате отсутствует.

ИСТОЧНИК KP.RU