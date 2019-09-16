Тюменку отправили в колонию на 12 лет за попытку сбыть героин

СЕГОДНЯ 11:22 2019-09-16T11:22:40+03:00

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Жительница Тюмени осуждена к 12 годам колонии за попытку сбыта более 100 грамм героина. Реализовать наркотик ей помешали местные полицейские.

Центральный районный суд областного центра вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летней жительницы областного центра. Она признана виновной в сбыте и покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере.

– В мае этого года тюменка продала более 3 грамм героина своей знакомой. Уже на следующий день она приобрела около 100 грамм героина для последующего незаконного сбыта. Однако реализовать очередную партию наркотиков жительница областного центра не смогла, так как они были изъяты в ходе ее задержания сотрудниками полиции, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что суд назначил подсудимой 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU