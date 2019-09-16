Ночью пьяный мужчина угнал иномарку у тюменской медсестры
В дежурную часть тюменской полиции обратилась медсестра одной из больниц областного центра. Оказалось, что она забыла запереть свой автомобиль "Тойоту Короллу", чем и воспользовался пьяный злоумышленник.
– В ходе оперативных мероприятий наряд патрульно-постовой службы полиции обнаружил автомобиль на улице Малиновского, а также задержал злоумышленника. Им оказался нигде официально не трудоустроенный, ранее судимый 42-летний житель Тюмени. Мужчина, находясь в гостях и распивая спиртные напитки, воспользовался оставленными без присмотра ключами от иномарки и уехал на чужом транспортном средстве, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.
Она также добавила, что в настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Мужчина может сесть в тюрьму за такой проступок на пять лет. К тому же, его привлекут к ответственности за управлением транспортных средством в состоянии алкогольного опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU