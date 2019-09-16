Дело направлено в суд: тюменец прописал в своей квартире 42 мигранта

СЕГОДНЯ 07:40 2019-09-16T07:40:52+03:00

Жилье при этом им он предоставлять не собирался

Изменить размер текста: A A

В Тюмени направлено в суд уголовное дело о фиктивной регистрации 42 мигрантов. Их «приютил» в своей квартире 44-летнего местного жителя.

– Расследованием установлено, что мужчина с июня 2018 года по февраль 2019-го через отдел по вопросам миграции предоставил уведомления о прибытии к нему в квартиру 42 мигрантов из Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана. При этом он заведомо не намеревался предоставлять гостям жилье для проживания, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Прокуратура Калининского округа областного центра утвердила по данному уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела мировому судье.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в Тобольске полицейские обнаружили очередную «резиновую квартиру». Ее владелец поставил на учет 14 иностранцев.

ИСТОЧНИК KP.RU